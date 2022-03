… si je n’avais pas rencontré ce trente tonnes. Ce grave accident de la route a littéralement redessiné mon avenir ! L’année perdue a tout fait basculer : elle a rendu possible la rencontre de celle qui allait devenir ma femme, l’année universitaire perdue et recommencée m’a fait arriver au meilleur moment dans la « bonne branche », puis sur le marché du travail dans le domaine de l’informatique. Le tout nouveau besoin de formations s’est créé et a suscité chez moi une vocation dans ce créneau, pile poil grâce à ce timing décalé d’un an.

J’aurais pu devenir financier, comptable, publiciste ou employé, quelle horreur… Jusqu’à la fin, ce satané camion rouge aura conditionné mon avenir, le handicap généré me chassant finalement plus tôt que de raison du marché de l’emploi… juste quelques mois avant que l’on ajoute de longues années à l’âge de la pension. Merci Scania-Vabis, mais honte ad vitam à son chauffeur qui n’a jamais pris de mes nouvelles…