Bourse de Bruxelles - Des marchés européens prudents et partagés

AB InBev (53,54) remontait de 0,5% contrairement à KBC (64,96) et Ageas (45,67) qui cédaient 0,4% et 0,7%.

D'Ieteren (147,30) et VGP (234,50) se distinguaient en bondissant de 4% chacune devant WDP (37,46) qui regagnait 2,4%, Elia (133,00) et Sofina (334,00) s'appréciant de 2% et 1,7%.

arGEN-X (283,20) et UCB (107,50) reperdaient 1,9% et 0,3%, Galapagos (56,90) et Solvay (92,06) gagnant par contre 0,4% et 0,1%.

GBL (94,02) et Colruyt (37,06) étaient positives de 0,7% et 0,4%, Proximus (17,42) et Cofinimmo (127,40) de 0,3%.

Unifiedpost (5,59) plongeait de 6,7% supplémentaires, Ontex (6,88) et Kinepolis (57,45) cédant 2% et 1,1% alors que Exmar (5,85) et Melexis (85,15) gagnaient 4,4% et 1,7%.

Fagron (16,69) et Nyxoah (18,84) bondissaient enfin de 6,8% et 4,9%, IBA (18,32) et Advicenne (6,29) regagnant 1,8% et 2,6% tandis que Mithra (13,66) abandonnait 2,4%.