Fabien Van Renterghem (Morlanwelz)

… Si je n’avais pas cru que la Belgique existait. Fils d’un Flamand et d’une Wallonne, mon père a cru, par les liens ténus qui unissaient les membres de ses familles paternelle et maternelle, que la Belgique était un pays réel. Et il n’a cessé de m’en convaincre à travers une éducation qui s’efforçait de me « belgiciser », un pied dans chaque communauté.

Il m’aura fallu bien des années pour enfin admettre que ce pays, de fait, est imaginaire. A regret. Car la Belgique, celle qui va mourir avec mon père, aura marqué au fer rouge, noir et jaune mon… imaginaire.