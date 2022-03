Météo: du soleil comme s’il en pleuvait

Le temps restera ensoleillé, vendredi après-midi, sous des maxima compris entre 12 ou 13 degrés à la mer et en Hautes-Fagnes, et 17 ou 18 degrés en basse Belgique, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, de secteur nord-est, sera modéré et une brise de mer assez forte est attendue au littoral, de nord-nord-est. Un temps sec et serein est prévu en soirée et la nuit prochaine, avec une brume qui pourra se former par endroits à l’aube. Les minima oscilleront entre -2 et 5 degrés, voire 6 degrés dans certaines vallées ardennaises.