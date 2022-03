La vaisselle en céramique, l’actuelle reine des tables de restaurants

Nombre d’enseignes ont troqué la vaisselle standardisée pour les productions de céramistes. Et il se pourrait que ce soit un peu plus qu’une variation dans le « décor ».

Pas besoin d’être critique gastronomique pour l’avoir repéré : ces dernières années, la vaisselle en céramique s’est taillé une place de choix sur la table d’un certain nombre de restaurants. Parallèlement, la vaisselle « blanche » standardisée, si elle n’a pas disparu, s’est faite plus discrète dans autant d’établissements. Bref, un grand chamboulement du vaisselier a eu lieu. Et cela ne pourrait pas être anodin, sauf à penser – malheureux ! – qu’une assiette est une assiette.

Bon nombre de chefs et de cheffes de ce pays sont en tout cas loin de penser pareille chose. Et pour cause, ils et elles sont à l’origine de ce grand troc qui n’a pas simplement consisté à remplacer un type de vaisselle par un autre, mais également, pour beaucoup, à se « trouver » un ou une céramiste « attitré » – pour ainsi dire – et à lui confier la patiente tâche de fabriquer assiettes, tasses, bols et plats personnalisés.