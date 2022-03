Bruxelles: les images des serres de Laeken, prochainement ouvertes

À lire aussi Ixelles lance son nouveau plan de stationnement

Cet itinéraire rejoint le parcours le plus court, d’une durée d’environ 1h30, qui mène à l’intérieur des serres. La visite intérieure commence sur le plateau des palmiers avec le Débarcadère, les serres des palmiers, des azalées, de Diane et Miroir ainsi qu’avec la galerie des géraniums. Par la suite, le chemin débouchera dans les plus grandes serres, à commencer par celle de l’Embarcadère et celle du Congo qui renferme des plantes subtropicales. Les visiteurs chemineront aussi dans la coupole du jardin d’hiver où ils pourront découvrir de très grands palmiers et des fougères arborescentes et dans l’Orangerie, dans laquelle les orangers, les lauriers et les camélias hivernent.

x

Seul l’itinéraire court sera accessible durant les nocturnes.

À lire aussi Une reprise progressive du tourisme cet été à Bruxelles

Les entrées doivent être réservées sur le site www.koninklijke-serres-royales.be, même pour les enfants de moins de 12 ans pour qui les visites sont gratuites. Il ne sera pas possible d’acheter des billets sur place. Le prix des visites est fixé à 4 euros par personne.