Hausse du prix des télécoms: comment adoucir sa facture?

Les prix augmentent partout et le secteur des télécoms n’est pas épargné. Prochaine hausse en vue ? Le 1er avril prochain, chez Voo. A cette date, l’opérateur va augmenter le tarif de 35 de ses offres de 0,55 euro à 2,5 euros de plus par mois (soit jusqu’à 30 euros de plus par an tout de même). Puis ce sera au tour de Proximus, le 1er mai. L’opérateur a eu la main encore plus lourde puisque les packs « flex » coûteront 4 euros de plus par mois (soit 48 euros de plus par an). Petite consolation, la vitesse d’upload sera augmentée dans de nombreux packs. Avant cela, en janvier, l’opérateur historique avait déjà augmenté les tarifs de ses packs « Minimus » et « Familimus/Tuttimus » notamment, tout comme Orange – une grande première – qui avait adapté au même moment les prix de ses offres « Love », « Home » et « Boost ». Dernières victimes, les clients d’Edpnet qui doivent débourser depuis début mars un euro de plus par mois pour leur abonnement.