Le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères exposé à Dubaï

Surnommée "The Rock", la pierre extraite et polie en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans, est le "plus grand diamant poire de couleur D-Z (teintes de blanc) jamais classé" par l'Institut américain de gemmologie, précise Christie's dans un communiqué.

Après ses débuts à Christie's Dubaï, du 26 au 29 mars, le diamant sera présenté à Taipei, New York et Genève, où il sera mis en vente le 11 mai.