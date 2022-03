La FGTB mènera lundi des actions contre le dumping social

"Cette forme de concurrence déloyale est un fléau pour de nombreux secteurs, en particulier celui de la construction. Cette année, l'accent est mis sur la chaine de la sous-traitance", explique le syndicat.

"De plus en plus d'employeurs belges abusent de la sous-traitance, en ayant recours à des entreprises étrangères qui détachent les travailleurs vers nos chantiers. D'autres entreprises créent directement des sociétés boîtes aux lettres dans des pays de l'Est, et procèdent ensuite au détachement des travailleurs. D'autres encore ont recours à des faux indépendants ou sont vite mises en faillite. Dans chacune des situations, les contrats qui relient les maillons de la chaine de la sous-traitance n'entrainent pas la responsabilité de l'ensemble", clame la FGTB.