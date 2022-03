Hockey: Céline Martin-Schmets rêve toujours des Jeux de Paris

Avec Laurine Delforge qui s’est imposée comme l’une des meilleurs arbitres du monde depuis quelques années (elle a ainsi dirigé les 2 dernières finales olympiques), la Belgique possède une remarquable porte-drapeau du savoir-faire de notre arbitrage. Mais elle n’est plus la seule à se faire remarquer sur la scène internationale. Depuis 3 ans, Céline Martin-Schmets (35 ans) arpente les 4 coins de la planète et démontre qu’elle possède, elle aussi, les qualités pour s’imposer au plus haut niveau. Pourtant, tout n’a pas toujours été évident pour la Namuroise. Il lui a fallu quelques années pour trouver son équilibre et prendre son véritable envol. « Mon tout premier tournoi international remonte à 2007, en Lituanie. Puis j’ai officié aux Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour, en 2010. Mais avec le recul, je n’étais pas assez préparée pour ces tournois. Je ne savais pas, réellement, à quoi m’attendre. J’étais peut-être un peu trop jeune et je manquais de soutien. J’arbitrais bien mais il manquait un petit quelque chose.