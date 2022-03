«On devrait pouvoir faire notre métier sans être les sacrifiées»

Dafna Mouchenik, travailleuse sociale de formation, est à la tête de LogiVitae, une entreprise d’aide et de maintien à domicile pour les habitants de Paris. Elle dresse un état des lieux « inquiétant » du secteur de l’aide à domicile en France et dénonce la méconnaissance et le manque d’intérêt des pouvoirs publics et des candidats à l’élection présidentielle pour ces métiers pourtant essentiels à la société.

Pourquoi est-ce que le métier d’auxiliaire de vie, d’aide à domicile est si peu considéré en France ?