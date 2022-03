La santé, étonnant angle mort de la campagne

La problématique du secteur du maintien à domicile, largement mise sous le tapis dans les programmes des candidats à l’élection présidentielle, s’inscrit en parallèle d’une autre grande oubliée : la santé. Celle qui aura pourtant rythmé la vie quotidienne des Français – et, plus largement, de la planète – se fait discrète en meeting, sur les plateaux télé ou dans les propositions des douze candidats à l’élection.

L’état de l’hôpital public, les déserts médicaux et, dernièrement, les Ehpad (secoués par le scandale qui a mis au jour des dysfonctionnements chez Orpea, le plus grand groupe privé de maisons de repos de France) sont pourtant largement cités parmi les principales préoccupations des électeurs, même si, il est vrai, le pouvoir d’achat occupe la première place du podium, encore plus depuis le début de l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences sur le prix à la pompe.