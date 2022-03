Présidentielle française: dans le Nord, des auxiliaires de vie «écœurées par le système»

On est en bas de l’échelle, on fait un travail qui pourtant est très utile. Mais on fait partie de ces gens qui, quelles que soient les élections, n’attendent malheureusement plus grand-chose. Parce que je crois que par le passé, on a tellement été déçues… Enfin, je parle pour moi. » Marjorie cherche l’approbation de ses collègues des yeux. Les cinq auxiliaires de vie attablées autour d’elle acquiescent.

A Marcq-en-Barœul, la petite troupe nous reçoit chez son employeur, Vivat, entreprise indépendante de services à la personne. Ici, elles se considèrent plutôt comme bien loties. La structure a été la première à expérimenter, depuis cinq ans, un système qui permet aux aides à domicile de gérer leur planning de bénéficiaires. Une manière d’apporter un peu d’autonomie à ces travailleuses qui jonglent entre déplacements et amplitudes horaires ahurissantes pour un salaire mensuel net, en moyenne, de 893 euros. C’est moins que le minimum vieillesse, à 916.78 euros. Autrement dit, une misère.