Après son acquisition par Veolia, la marque Suez disparait du paysage en Belgique

Suez a longtemps tenté de résister à une OPA hostile de Veolia mais les deux partenaires sont finalement parvenus à un accord l'année dernière, valorisant la première à hauteur de 13 milliards d'euros.

En Belgique et au Luxembourg, les deux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros et emploient actuellement ensemble 4.200 personnes. Aucun emploi ne sera perdu dans le cadre de l'intégration, affirme M. Tychon. "Nous sommes complémentaires en Belgique dans nos activités principales: environnement, eau, énergie et déchets. Nous voulons créer plus d'emplois à l'avenir. Nous avons encore de nombreux postes vacants."