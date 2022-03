Dans les rencontres avec un ange et son « protégé », on assiste au même phénomène, le retrait « naturel » de l’ange et la volonté de laisser le sinistré et son histoire, son drame, en avant. « D’autant que ce n’est pas une relation facile, au départ », explique Alain, l’ange de Giovina. « C’est assez intrusif, car on entre dans leur vie de famille, mais ensuite, on essaye de venir en aide, d’une manière ou d’une autre. »

Dès les premiers jours après les inondations de mi-juillet, Alain et sa compagne Cécile ont cherché à « faire quelque chose, se rendre utile ». Dès lors, ils se sont renseignés. « On nous a dit qu’il y avait quelque chose qui s’organisait à l’Athénée Royal Liège Atlas. On s’y est rendus et on a participé à la confection de repas à l’école pendant quasi tous les congés. Moi, j’allais aussi les distribuer. Au début, c’était du porte-à-porte. Mais ça, je ne veux plus le faire. Emotionnellement, c’est trop dur. »