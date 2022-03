Chedli, l’ange de Marie-France

Marie-France (41 ans) et ses deux enfants étaient en vacances chez des parents quand les inondations ont eu lieu. Marie-France, qui habite à Angleur, a vu sa cave entièrement inondée et 1,2 mètre d’eau partout au rez-de-chaussée. « Tout était à jeter », résume-t-elle. « Heureusement des gens, qu’on ne connaissait même pas, sont venus. Ils m’ont aidée à mettre les murs à nu, etc. » Mais la moisissure est arrivée… « Franchement, l’expert en assurance a été correct. L’assurance pour le contenu de la maison, c’est OK. Celle pour le bâtiment, c’est plus compliqué. Les démarches administratives sont lourdes. Mère seule avec enfants ce n’est pas drôle, pour tout gérer il faudrait être en maladie ou arrêter de travailler. Moi qui suis très autonome, j’ai dû prendre sur moi et me dire que seule, je n’y arriverai pas. Ça devient long, il y a très logiquement moins de monde pour aider.