Claudine, l’ange de Barbara

C’est une amie qui m’a parlé des repas qui étaient cuisinés pour les sinistrés. J’ai appris qu’ils cherchaient des bénévoles. Là, j’ai épluché des pommes de terre pour le restant de mes jours. Puis j’ai fait partie des groupes de gens qui allaient porter les repas sur place. C’est là qu’on a découvert l’étendue des dégâts. » Pour Claudine, 72 ans, comme pour bien d’autres, l’aide aux sinistrés depuis les cuisines de l’Athénée Royal Liège Atlas s’est arrêtée avec la rentrée scolaire. Puis ce soutien a repris deux mois plus tard quand l’ASBL Côté Solidarité a été créée et que la structure cherchait des bénévoles. C’est à cette occasion qu’elle a rencontré Barbara (51 ans) et lui a apporté sa « protection » d’ange gardien. « Comme transmettre un document pour la recherche d’un nouveau logement au Foyer Fléronnais », explique, entre autres, Claudine.