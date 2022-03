Xior, cinquième sponsor à prendre ses distances avec l'Antwerp

Concrètement, Xior, qui héberge 15.000 étudiants en Belgique, a décidé de mettre fin à sa présence sur les panneaux publicitaires LED dans le stade jusqu'à la fin de la saison et de faire don du temps d'antenne à des organisations qui luttent contre les comportements transgressifs. L'entreprise immobilière n'utilisera plus non plus la loge dont elle dispose dans cette enceinte cette saison.

Xior va à présent analyser avec le club s'il y a lieu ou non de prolonger leur partenariat. La société exige des excuses publiques de la part de Marc Overmars et du club du RAFC. En outre, elle exige une charte sur l'intégrité et les comportements transgressifs, ainsi qu'une politique de signalement de ces comportements. Enfin, elle souhaite la nomination d'une représentante féminine au conseil d'administration et d'une personne de confiance.