Retour à Strépy-Bracquegnies, terre de deuil et de fête

La Louvière est au cœur du Centre et le Centre est au milieu de nulle part, pris en étau entre Charleroi et Mons. C’est dans cet entrelac de collines et de vallons, de canaux et d’ascenseurs, d’usines et de campagnes, de châteaux et de corons, que s’est joué le drame de Strépy-Bracquegnies, dimanche dernier : une voiture devenue folle a fauché des dizaines de personnes qui participaient à un ramassage des gilles de la société des Boute-en-train. Le bilan est de six morts et d’une quarantaine de blessés, il pourrait encore s’aggraver et s’est imprimé pour toujours dans l’âme de toute une région.