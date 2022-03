Climat: plus de 1.500 participants à la grève mondiale pour le climat à Bruxelles

La grève mondiale organisée par les jeunes de Youth for Climate et Friday for Future a rassemblé environ 1.700 participants ce vendredi, selon les chiffres de la police. Les activistes climatiques ont manifesté pour une politique climatique équitable.

Avec de nombreuses pancartes, les jeunes ont redonné de la voix à leur lutte pour la justice climatique. On pouvait lire les slogans suivants : « Assez parlé, réglez les problèmes climatiques. », « Make earth great again », « La vie est plus importante que l’argent », « Le climat d’abord »…

Sous un soleil radieux, les jeunes enthousiastes du climat se sont fait entendre bruyamment. Cette fois-ci, la délégation ukrainienne de Friday for Future a également fait le déplacement.

Parmi eux, se trouvait Arina Bilai, une jeune ukrainienne de 16 ans, réfugiée et militante écologiste. Selon elle, la guerre en Ukraine est également une guerre nourrie par les combustibles fossiles. Pour ne plus avoir à dépendre des approvisionnements russes, elle avance que l’Europe devrait devenir indépendante des combustibles fossiles le plus rapidement possible. C’est ce message qu’elle souhaite faire passer aux décideurs politiques.