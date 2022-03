Semaine Coppi et Bartali: Mathieu van der Poel remporte la 4e étape, Rémy Mertz 3e

Le Néerlandais a été plus fort que tout le monde lors de cette quatrième étape.

Membre de l’échappée du jour, Van der Poel a été repris par le peloton dans le final. Le Néerlandais s’est finalement montré le plus rapide au sprint pour décrocher sa première victoire cette saison, la 36e de sa carrière.

Mathieu van der Poel a remporté la quatrième étape de la Semaine Coppi et Bartali (2.1) sur 158,7 km autour de Montecatini vendredi en Italie. Le Néerlandais a devancé le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles).

La course à étapes italienne se terminera samedi par la cinquième et dernière étape disputée sur 160 km entre Casalguidi et Cantagrillo.