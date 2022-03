La compagnie maritime MSC va lancer une entreprise ferroviaire à Anvers

MSC (Mediterranean Shipping Company) est connue pour ses croisières et pour son activité de porte-conteneurs, avec quelques-uns des plus grands navires au monde. Le groupe a entrepris diverses démarches logistiques pour poursuivre le traitement de ces conteneurs sur le continent, notamment via sa filiale de chemins de fer Medway, déjà active dans certains pays du bassin méditerranéen.

MSC entend déployer ce type d'activité un peu plus au nord également. "Cela signifie très concrètement que la Belgique comptera bientôt une compagnie ferroviaire de plus", lit-on sur un site d'offres d'emplois pour Medway. Le siège de ces activités, "Medway North Continent", sera établi à Anvers.