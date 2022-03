Quels choix pour accompagner Lukaku en attaque au Qatar? «Roberto Martinez ne pourra pas tous les prendre»

En l’absence du taulier Romelu Lukaku, « empêché » par les critères de sélection de Roberto Martinez, le groupe comporte quatre joueurs répertoriés comme attaquants de pointe. En vue du Qatar et au-delà de cette Coupe du monde, le sélectionneur national n’a pas réservé de surprise en sélectionnant les habituels Michy Batshuayi, Christian Benteke, aux côtés de Divock Origi et Dante Vanzeir (r)appelés lors du dernier rassemblement de novembre. Même si Martinez himself a aussi évoqué le nom de Charles de Ketelaere comme numéro 9 potentiel, les yeux seront d’abord orientés vers ce quatuor pour pallier Lukaku samedi à Dublin et mardi à Anderlecht.