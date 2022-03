Notre patrimoine doit se préparer aux crises climatiques à venir

Huit mois après les inondations des 14-15 juillet 2021, l’état des musées patrimoniaux de Verviers reste critique. Au musée d’archéologie et de folklore, demeure du XVIIIe dont les sous-sols ont été inondés de même qu’un rez-de-chaussée pourtant surélevé par rapport à la voirie, vous ne verrez plus de ces petits mobiliers d’ébène incrustés d’ivoire, d’albâtre et de nacre. Les salons sont vides, les murs sont nus jusqu’à bien plus haut que votre épaule, ils ont perdu leurs torchis et leurs enduits, les planchers de chêne classés ont été démontés, les clous de forge rouillent à l’air et le visiteur doit avancer sur les solives mises au jour pour ne pas risquer de passer une jambe à travers les voûtes du sous-sol et se retrouver à la cave.