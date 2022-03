Une meilleure gouvernance pour les investissements publics

L’heure est, en Belgique comme ailleurs, aux investissements. En particulier dans le cadre du Plan de relance et d’investissements de 2,6 milliards d’euros, mais pas seulement. Et ce, sans qu’on n’y voie toujours très clair sur la manière dont il convient, dans les faits, de respecter les règles européennes en la matière. C’est dans cette perspective que s’inscrit une double réforme, portée par Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la Relance (PS), et Eva de Bleeker, secrétaire d’Etat au Budget (OpenVLD).