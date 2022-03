Bruxelles: des retards et des coûts supplémentaires dans les travaux du métro

La réalisation de la station de métro de Stalingrad et de la nouvelle ligne de métro 3 pourrait être retardée. En cause : les fondations du Palais du Midi, sous lequel passe le tunnel, sont instables.

Des problèmes techniques sont apparus lors du creusement d’un tunnel de métro sous le Palais du Midi, dans le centre de Bruxelles. Des analyses et des tests supplémentaires ont entraîné des retards, ainsi qu’une augmentation des coûts. Cette information vient du journal bruxellois Bruzz. Selon la Stib, il est encore prématuré de se prononcer sur l’impact sur le calendrier et les coûts.

Les problèmes ont fait surface il y a plus d’un mois et concernent le sol sous le Palais du Midi. Il s’avère qu’il est plus difficile que prévu de forer un tunnel à cet endroit. « En soi, le Palais du Midi ne présente aucun problème de stabilité », affirme An Van hamme de la Stib. « Ce n’est pas comme si le palais allait s’effondrer maintenant. Cependant, lors du forage, nous avons remarqué que le sous-sol n’est pas le même partout, qu’il oscille. En cause : le lit de la Senne qui s’y trouvait, s’est déplacé. C’est pourquoi nous effectuons actuellement des tests et des analyses supplémentaires pour voir quels paramètres nous devons ajuster pendant l’exécution des travaux. »