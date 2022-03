La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Un peu de tenue, Monsieur Gheysens!»

Oh le rétropédalage… En fin de journée jeudi, l’Antwerp a présenté ses excuses pour avoir mal communiqué sur la venue de Marc Overmars en tant que directeur technique du Great Old. La nomination de l’ex-Ajacide, reconnu coupable de harcèlement sexuel et « débarqué » d’Amsterdam, a déclenché un tumulte de réactions, jusqu’à provoquer le départ de plusieurs sponsors du club anversois. Des sponsors plus éthiques que l’équipe qu’ils soutiennent. Le patron anversois, le richissime Paul Gheysens, n’a aucune limite. Comme si l’argent pouvait tout lui permettre. Et de l’argent, il en a à la pelle, de celles qui construisent ses stades, ses immeubles, etc. Insulter son coach devant ses joueurs à la mi-temps, le menacer régulièrement de le virer, dévaloriser des joueurs adverses, comme il l’a fait avec Vanaken, et donc engager un Overmars que même son ami, Van der Sar, ex-gardien de but, CEO de l’Ajax, a lâché.