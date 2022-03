D’exploits en désillusions depuis 9 mois: les montagnes russes du sport italien

Retour sur les événements marquants du sport italien durant ces neuf derniers mois. Beaucoup de hauts, mais aussi quelques bas…

Euro 2020, le début d’un été historique

Tout avait si bien commencé. Déjà absente du dernier Mondial, la Squadra azzurra est bien présente dans cet Euro 2020, décalé d’une année suite au Coronavirus. Dès la phase de groupes, les Italiens impressionnent et se débarrassent facilement de la Turquie, la Suisse et le pays de Galles. En phase finale, l’Italie reste indomptable et s’impose aux tirs au but face à l’Angleterre le 11 juillet dernier. C’est le deuxième championnat d’Europe que remporte la nation après celui de 1968. Le début d’une série de succès pour le sport italien.