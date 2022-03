Grand Baromètre: le top 3 des personnalités à Bruxelles

Selon le Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, la crise ukrainenne rebat les cartes politiques, dopant l’extrême gauche au Sud et affaiblissant l’extrême droite au Nord.

Les Bruxellois n’ont guère changé d’avis en trois mois : leurs cinq personnalités préférées restent, dans l’ordre : Alexander De Croo (Open VLD), et Sophie Wilmès (MR), ex aequo sur la première place (où le Premier ministre a rejoint sa ministre des Affaires étrangères), Paul Magnette (PS), Frank Vandenbroucke (Vooruit) et Elio Di Rupo (PS) (même si ces trois derniers récoltent moins d’avis positifs qu’avant).