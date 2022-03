La relance du gaz fossile ne plaît pas à tout le monde

Si personne ne nie la nécessité de se tourner en urgence vers d’autres fournisseurs que la Russie, les clignotants sont allumés. Gare à ce que ces décisions ne compromettent l’objectif de moyen et long terme : sortir des énergies fossiles et décarboner l’économie et la société européennes. A cet égard, la décision de construire de nouveaux terminaux gaziers et de se tourner vers le gaz américain ne fait pas que des heureux. « On envoie le mauvais signal sur la transition énergétique mondiale », commente Sarah Jackson, conseillère pour le think tank E3G. Principale crainte : que la construction de nouvelles infrastructures gazières n’enferme l’Europe dans un modèle voué à disparaître, le gaz fossile étant un puissant gaz à effet de serre.