Grand Baromètre: le PTB grimpe en Wallonie et à Bruxelles, le Vlaams Belang perd sa première place en Flandre

A Bruxelles, Ecolo conforte sa première position, avec 20, 3 % des intentions de vote, devant le MR, 19,9 %, en progression dans la Région. Derrière (pas loin), le PTB, avec 16,4 %, grignote sondage après sondage, alors que le PS et ses 15,1 % d’intentions de vote réédite son mauvais résultat de décembre dernier (précédent sondage Ipsos), glissant à la quatrième place. Une cote d’alerte. Avec 10,8 points, Défi, lui, recule légèrement, mais on est dans la moyenne amarante. Les Engagés, eux, obtiennent ici 4,9 % des intentions de vote, ce qui les amène un peu en-dessous du score pas rassurant du CDH en décembre dernier, le nom du parti de Maxime Prévot jusqu’à il y a peu.

Les trois personnalités préférées des Bruxellois restent Alexander De Croo et Sophie Wilmès, désormais ex æquo sur la première marche (où le Premier ministre rejoint sa ministre des Affaires étrangères), et Paul Magnette.

Flandre : la N-VA détrône le Vlaams Belang

Pour la première fois depuis le lendemain des élections de 2019, le Vlaams Belang perd sa première place dans les intentions de vote, après dix sondages de domination ininterrompue. Le parti d’extrême droite passe de 24,5 % d’intentions de vote lors de notre précédent baromètre à 22,2 %. Et c’est la N-VA, en croissance de 21,6 % à 23,4 %, qui en profite. Le parti de Bart De Wever reprend ainsi sa première place. Le parti socialiste flamand conforte, lui, sa troisième place à 14,2 %. Il faut sans doute y voir un reflet de la popularité importante de son président, Conner Rousseau, deuxième personnalité la plus appréciée en Flandre. On notera aussi les prestations plus que modestes de l’Open VLD (9,8 %), malgré la popularité personnelle d’Alexander De Croo, numéro un en Flandre. En queue de peloton, Groen (8,4 %) ne parvient toujours pas à décoller.