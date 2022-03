L’emploi de coachs sportifs en plein boom

Je recherche un soutien mental, moral, une personne qui a foi en moi et qui repousse mes limites. Sans viser particulièrement des améliorations physiques, même si c’est un plus bien évidemment. L’idée m’en est venue pendant le premier confinement. Pendant cette période de réflexion et de recentrage, j’ai compris que je devais travailler sur moi et apprendre à penser à moi davantage. J’ai donc commencé à faire du sport tous les jours dans mon appartement, mais j’ai vite compris que j’étais bloquée. Seule, on ne se pousse pas nécessairement à son maximum. La motivation commence à s’effriter et je me voyais stagner. Il m’est alors apparu évident de faire appel à un coach privé. Quand il est là, je sais qu’il va réussir à me motiver, à me dépasser même si je n’en ai pas vraiment l’envie sur le moment. Et au bout du compte, c’est devenu un ami, voire un psy. On peut parler de tout et de rien. »