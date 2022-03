Violences et harcèlement sexuel: le ministère public requiert trois ans de prison à l’encontre de Jan Fabre A l’issue d’une longue série de témoignages très durs évoqués par les avocates des parties civiles, l’auditorat du travail d’Anvers a requis une peine de trois ans à l’encontre de Jan Fabre, poursuivi pour des faits de violences, d’intimidation et de harcèlement sexuel au sein de sa compagnie de danse.

Jan Fabre est poursuivi pour des cas de violences, d’intimidation et de harcèlement sexuel dénoncés au sein de sa compagnie Troubleyn, et ce à la suite d’une enquête menée par l’auditorat du travail. - AFP.

Par Arthur Sente (avec Belga) Publié le 25/03/2022 à 19:03 Temps de lecture: 3 min

Place Bolivar, palais de justice d’Anvers. Ce sont, entre ces murs, des témoignages très durs qui ont été repris dans les bouches de Christine Mussche et An-Sofie Raes, les deux avocates des 11 femmes constituées partie civiles (aux côtés de l’Institut pour l’Egalité des Hommes et des Femmes) dans l’affaire qui a amené Jan Fabre devant le tribunal correctionnel ce vendredi – enfin, dans l’idée, l’artiste flamand ayant en réalité fait le choix d’être absent lors de cette première journée d’audience.

Pour rappel, l’Anversois est poursuivi pour des cas de violences, d’intimidation et de harcèlement sexuel dénoncés au sein de sa compagnie Troubleyn, et ce à la suite d’une enquête menée par l’auditorat du travail. Celle-ci avait été lancée après qu’une lettre ouverte cosignée par une vingtaine de ses anciens collaborateurs et collaboratrices ait publiquement dénoncé des pratiques abusives imputées au chorégraphe et plasticien.

« Je dois coucher avec toi pour te faire un solo »

A la barre, les avocates des parties civiles ont ainsi évoqué, parmi une série d’autres récits du même tonneau, le témoignage d’une danseuse canadienne expliquant avoir été forcée « à sept ou huit reprises » de se rendre dans l’appartement du chorégraphe pour s’y voir demander de poser nue ou en lingerie devant l’objectif. Au fur et à mesure de la relation de travail, reprend la déclaration de l’artiste citée par les avocates, les demandes de Fabre se feront plus insistantes encore, jusqu’à en arriver à : « Je dois coucher avec toi avant de pouvoir faire un solo pour toi ». La danseuse refusera mais ressortira brisée par son expérience au sein de la troupe et finira par quitter notre pays, ont expliqué les avocates. D’autres femmes finiront par céder à ces chantages.

Selon les parties civiles, Troubleyn était ainsi « un environnement de travail très recherché mais aussi toxique ». « Le conseil d’administration a littéralement conclu que le pouvoir de M. Fabre était vécu comme absolu », a par ailleurs exposé Christine Mussche, avant d’expliquer que les plus anciens employés de la compagnie prévenaient invariablement les plus jeunes en passe de rejoindre la compagnie qu’une « relation sexuelle avec Fabre » faisait partie du job.

« La liste est infinie »

Au cours de l’après-midi, le ministère public a fini par prononcer un réquisitoire attendu. Il a réclamé trois ans de prison ferme à l’encontre de l’artiste, en expliquant ne pas pouvoir « imaginer un dossier pire que celui-ci en termes de comportements transgressifs au travail ». D’après l’auditeur, assurant que les « déclarations des victimes et témoins sont convaincantes et crédibles », Jan Fabre humiliait publiquement les gens, ignorait puis punissait certains de ses collaborateurs, utilisait des surnoms sur la base de la couleur de peau et faisait des avances sexuelles non sollicitées. L’artiste et ses avocats sont attendus vendredi prochain en vue de s’en expliquer…