Grand Baromètre: le top 30 des personnalités en Wallonie

En Wallonie, le trio de tête au hit-parade des personnalités est inchangé et dans le même ordre qu’en décembre : Sophie Wilmès (MR), Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) restent les plus populaires. Mais derrière eux, ça bouge. Ainsi Maxime Prévot, qui vient de transformer le CDH en Les Engagés, gagne quatre places, pour se situer au pied du podium, alors que son parti n’est que cinquième au sud du pays. Le président centriste réussit même à faire jeu égal avec Elio Di Rupo (PS), et même un peu mieux puisqu’il récolte autant d’avis positifs mais moins d’avis négatifs que le ministre-président wallon.

Le bond le plus spectaculaire au classement est toutefois effectué par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), qui passe de la 17e à la 7e place, aidée par l’actualité en Ukraine. Théo Francken (N-VA) progresse lui aussi pas mal, sans doute aussi aidé par le contexte, passant de la 19e à la 13e place.