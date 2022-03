Bruxelles sauvegarde son patrimoine arc-en-ciel

Les Musées et Archives de la Ville de Bruxelles ont commencé à préserver la mémoire collective de la communauté LGBTQIA+. Le début d’une collection à voir à l’Espace Parenthèse jusqu’au 14 juin.

Grand-Place, Maison du Roi, chef-d’œuvre néogothique. Au premier étage, les hautes portes de bois ouvrent sur la maquette de la ville au XIIIe siècle. Devant, deux sculptures de marbre – un chien assis, un lion debout – échappées du parc de Bruxelles. Au mur, le plus ancien plan connu de la capitale et ses environs (1550-1554) et la monumentale huile sur toile d’Aurèle-Augustin Simons, L’allée centrale du parc en 1789.

L’histoire de Bruxelles, c’est aussi, dans la petite salle du fond, dans une vitrine posée sur un tapis bleu nuit, un tee-shirt de la Gay Pride 1997, une pub pour l’ouverture de Chez Maman (le samedi 3 décembre 1994) dans Gay Mag – le magazine de l’homme qui aime les hommes, un exemplaire du guide Spartacus, bible du tourisme gay depuis 1970, une affiche du festival Pink Screens, jaune et rose avec Klaus Nomi, Tim Curry et Clark Gable qui s’est mis du rouge à lèvres…