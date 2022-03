Grand Baromètre: le top 30 des personnalités à Bruxelles

Selon le Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, la crise ukrainenne rebat les cartes politiques, dopant l’extrême gauche au Sud et affaiblissant l’extrême droite au Nord.

Les Bruxellois n’ont guère changé d’avis en trois mois : leurs cinq personnalités préférées restent, dans l’ordre : Alexander De Croo (Open VLD), et Sophie Wilmès (MR), ex aequo sur la première place (où le Premier ministre a rejoint sa ministre des Affaires étrangères), Paul Magnette (PS), Frank Vandenbroucke (Vooruit) et Elio Di Rupo (PS) (même si ces trois derniers récoltent moins d’avis positifs qu’avant).

Raoul Hedebouw (PTB), avec pourtant quasi les mêmes avis positifs et négatifs qu’en décembre, passe de la 10e à la 7e place. Georges-Louis Bouchez (10e) perd, lui, quatre places, alors qu’il en gagne deux en Wallonie.

Parmi les avancées nettes, on citera Theo Francken (11e) et Vincent Van Quickenborne (14e), qui gagnent tous deux six places.