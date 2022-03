Classement FIFA: le Brésil risque de détrôner les Diables rouges

Depuis le 25 octobre 2018, quelques mois après sa performance remarquée au Mondial russe, la Belgique trône en tête du classement FIFA. 1.253 jours de règne, tel sera le décompte au 31 mars, date de la prochaine publication du ranking mondial. A priori, les Diables rouges ne devraient pas aller plus loin, et donc rester bloqués, pour l’instant, à un total de 1.442 jours cumulés avec le statut de « meilleure équipe du monde ». Loin derrière l’Espagne (1.960 jours cumulés) et surtout le Brésil, en tête durant… 4.731 jours dans son histoire !

La Selecao devait d’ailleurs gonfler ce chiffre à partir du mois d’avril. En effet, suite à sa large victoire contre le Chili (4-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar, à laquelle elle participera, l’équipe de Neymar n’a besoin que d’une seule victoire en Bolivie mercredi pour s’emparer d’une couronne aussi symbolique que contestée dans sa méthode d’attribution. Deux succès en Irlande et contre le Burkina Faso ne suffiraient pas aux joueurs de Roberto Martinez dans un tel scénario. « Après la Coupe du monde 2018, devenir premier au classement FIFA était un objectif », avoue le sélectionneur national, qui a pendant quatre ans apprécié rappeler à ses interlocuteurs cette position si particulière. « Nous sommes en tête de ce ranking depuis très longtemps, ce qui est une preuve de constance et il ne faut pas le négliger », a-t-il ajouté au moment d’évoquer les déboires de l’Italie et les trois qualifications consécutives de son équipe pour un grand tournoi. « Mais aujourd’hui, il serait irresponsable de s’accrocher à cela car nous avons aujourd’hui des objectifs plus grands. »