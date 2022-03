La Belgique se dote d’un outil de pointe pour accélérer le développement des vaccins

Le bâtiment de « Vaccinopolis », érigé sur le campus de l’hôpital universitaire d’Anvers, comprend 30 chambres pour isoler des volontaires à qui on a inoculé un virus

Accélérer le développement des vaccins et être mieux armé pour pouvoir affronter la prochaine pandémie, c’est l’objectif de la création de « Vaccinopolis », une cité de la vaccination qui vient d’ouvrir ses portes sur le campus de l’hôpital universitaire d’Anvers. Le bâtiment flambant neuf de 6.000 m2 est à disposition des groupes pharmaceutiques et des chercheurs du monde entier qui voudraient mener des essais cliniques sur des candidats vaccins. Vaccinopolis est sorti de terre en 14 mois. Un exploit qui n’aurait jamais pu se réaliser sans la crise du Covid et le sens de l’urgence qu’elle a créé. Il a coûté 26 millions. La moitié a été financée par le Fédéral. Le reste provient de donateurs privés, du gouvernement flamand, de l’université d’Anvers.