Avec le covid, les mains vertes ont pris un coup de jeune

J’ai regardé des tutos en ligne sur la permaculture et commandé sur le net des graines de variétés anciennes. Puis, j’ai créé mon espace potager dans notre petit jardin, avec une récolte excellente. Concombres, courgettes, aubergines, potimarrons, tomates, salades, piments… j’ai eu le temps et le plaisir de les regarder pousser ». A l’occasion du premier confinement passé (forcément) à la maison, à Waterloo, Gary, 35 ans, s’est lancé dans le jardinage pour la première fois de sa vie et continue à profiter aujourd’hui de sa production qui le rend fier. Laurence, elle, s’est mise en tête d’embellir son bout de nature à Beersel. « Je voulais améliorer le jardin face auquel je travaillais toute la journée, notamment en cachant cette vilaine palissade qui nous sépare des voisins. Ce fut une première aventure jardinière ratée. Ça n’a pas vraiment poussé », confesse la quadragénaire qui n’avait jamais bêché et semé auparavant mais en a toutefois tiré de la satisfaction et de l’apaisement.