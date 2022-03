Le jardinage, ce (plus) cher retour à la nature

Le Brexit, le covid et la guerre en Ukraine ont dopé les prix des fleurs, arbustes et mobilier de jardin. Et ont appauvri l’offre. Mais les pépinières cultivent la popularité du potager.

En ce bel après-midi printanier, des dizaines de personnes flânent le long des allées végétales extérieures et dans les serres des Pépinières de Boitsfort, un hectare bruxellois tout entier dédié aux plaisirs du jardinage. Ces derniers jours, ce loisir se rappelle tout particulièrement au bon souvenir des amateurs d’arbustes fruitiers, d’herbes aromatiques et de fleurs colorés en raison de la météo ensoleillée. « C’est à cette époque-ci que la sève commence généralement à monter chez les jardiniers, » confirme Luc Noël, concepteur et présentateur de l’émission télé Jardins et loisirs sur la RTBF. « Voilà qui marque le début de la période commerciale majeure du secteur, moment qui culminera en mai ».