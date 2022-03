Cyclisme: le plan de van Aert prend forme

Vainqueur de ses deux premières courses « pavées » depuis la reprise, Het Nieuwsblad et l’E3, l’Anversois est fidèle à des choix qu’il assume. Il ne sera pleinement satisfait que s’il s’impose au Tour des Flandres, le 3 avril.

L’art de cibler ses objectifs est devenu une entreprise indispensable à la réussite jubilatoire du champion, particulièrement en cyclisme. À moins de s’appeler Tadej Pogacar et de surfer d’une course à l’autre sur le sommet de la vague, les autres doivent faire des choix et, surtout, les assumer.

Dans son discours hivernal, Wout van Aert s’était ainsi démarqué de ses orgies habituelles en posant des options, dont une fut un crève-cœur, le sacrifice d’un voyage aux États-Unis pour aller y conquérir un quatrième titre mondial de cyclocross. Une victoire à Gand-Wevelgem en 2021 comme unique trophée en Flandre, cela ne pouvait suffire à l’Anversois, déposé par Asgreen, van der Poel et compagnie en face du champignon géant du Tiegemberg dans ce même Grand Prix de l’E3, puis la semaine d’après au Tour des Flandres.