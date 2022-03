L’Erythréen Biniam Girmay fait sensation à Harelbeke en terminant 5e

« Je ne le connais pas personnellement mais quand on est devant, à son âge et sans expérience de ce terrain, c’est qu’il a vraiment du talent ». Le compliment vient en ligne directe de Wout van Aert, il n’a rien du boniment de bon aloi tant, sur le pavé, Biniam Girmay a impressionné. L’Érythréen s’impose d’ailleurs comme la révélation de cette journée au soleil tellement rassérénant. Cinquième de la répétition générale du Ronde pour une totale découverte des joyeusetés des Flandres, il y a évidemment pire comme ligne sur la carte de visite. « Même si j’avais déjà vu la course à la télévision, je ne connaissais rien des routes. C’était ma grande première. Même en reconnaissance, je n’y avais jamais roulé », sourit le coureur d’Intermarché – Wanty Gobert, entouré d’une myriade de micros au point de concurrencer le champion de Belgique, ce qui ne trompe évidemment pas. « En tout cas, c’est une des journées les plus difficiles de ma vie. La bosse la plus dure ?