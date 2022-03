Formule 1: équipiers différents pour Verstappen, Leclerc et Hamilton

Carlos Sainz, Sergio Pérez et George Russell n’affichent pas les mêmes atouts aux côtés d’équipiers qui sont également considérés comme leurs chefs de file.

Le temps de traverser l’Arabie saoudite d’est en ouest pour rejoindre les bords de la mer rouge après avoir trempé les pieds dans le Golfe Persique, le Formula One Circus se prépare déjà à l’acte II d’une saison plus que prometteuse. Il se déroule ce week-end à Djeddah – départ dimanche à 19 heures. Les premières leçons tirées du Grand Prix d’ouverture à Bahreïn tiennent en trois phrases : Ferrari a superbement réussi son retour, marqué par un impressionnant doublé Leclerc-Sainz ; Red Bull a connu une défaillance technique (alimentation d’essence), mais est clairement dans le coup ; Mercedes a loupé sa voiture, et si un retour à l’avant-plan sonne comme une évidence, celui-ci devrait mettre quelques courses à se dessiner. En attendant, le rôle joué par chacun des duos de pilotes aura son importance dans cette phase de stabilisation.