PTB, PS, Vlaams Belang... les 5 enseignements du Grand Baromètre

C’est la guerre en Ukraine, la peur en Europe, la crise en Belgique. Où va l’opinion publique, avec quelles intentions de vote ? Voyons…

Le PTB en force, le PS à la peine

Les sondages se suivent et se ressemblent pour le PTB, qui ne s’en lasse pas : ça monte, ça monte. Le parti de Raoul Hedebouw prend 1,5 point en Wallonie, et conforte sa troisième position au classement, devant les verts, derrière PS et MR ; dans le même temps, il récupère 1,3 point à Bruxelles, ce qui le place en troisième position là encore, cette fois devant le PS, derrière Ecolo et MR. Avec 19,7 % et 16,4 % respectivement, le PTB fait 5,9 points de mieux qu’aux élections de mai 2019 en Wallonie, 4,1 points à Bruxelles. Et voilà le travail.