Les racines élémentaires, 10 ans: il y a plusieurs vies dans la vie

S’ils avaient été des armes accrochées au mur, je serais devenu un chasseur, mais c’étaient des livres, empilés jusqu’au plafond. Ils étaient autour de moi et tout contre moi. J’ai été un enfant, puis un jeune garçon à l’intérieur d’une chambre en papier. Mon père les achetait par kilos, ils étaient son ailleurs, la distance entre lui et les tomates et les fruits au sirop, produits de son travail. »

A quoi cela tient, un destin ! Ici, ce sont des livres accrochés au mur plutôt que des armes qui ont fait d’Erri De Luca, fils d’un marchand de quatre saisons dans les quartiers pauvres de Naples, un écrivain célébré mondialement.

Et vous, vous ne seriez qui vous êtes si… ?