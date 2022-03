Le chèque mazout ne sera pas versé avant l'été (PRESS)

Pour rappel, le 15 mars, le gouvernement De Croo promettait à toutes les familles qui se chauffent au mazout, au propane ou au butane qu'elles bénéficieraient d'une réduction automatique de 200 euros sur leur facture. Et une rétroactivité était annoncée pour ceux qui ont fait leur plein depuis le 1er janvier.

Depuis cette annonce, les livreurs de mazout sont assaillis de questions. Et certains clients vont même jusqu'à déduire eux-mêmes ces 200 euros de la facture. "C'est à éviter, parce qu'il s'agit d'un défaut de paiement, et que pour toucher les 200 euros, il faudra un justificatif de paiement", déclare Johan Mattart, directeur général de la Fédération belge des négociants en combustibles, Brafco, dans les colonnes de L'Echo. Il demande aux clients de ne plus appeler les fournisseurs au sujet de ces 200 euros, vu l'absence d'informations sur les modalités pratiques.