Décès du batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins

Le batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, est mort, a annoncé le fameux groupe américain de rock dans un communiqué publié sur leur compte Twitter dans la nuit de vendredi à samedi.

« La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins », écrit le groupe de Dave Grohl, l’ex-batteur de Nirvana, sans préciser la cause ni les circonstances du décès. « Son esprit musical et son rire contagieux resteront à jamais gravés dans notre mémoire à tous », ajoute le communiqué à propos de Hawkins, âgé de 50 ans.