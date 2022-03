Le débrief de Philippe Albert: «La majorité ne doit pas se faire d’illusions»

1 « Le choix de Martinez de se priver des joueurs à plus de 50 sélections ne laissera finalement que peu de place à la nouveauté »

Si l’on considère la période de l’année où le rythme des matches est effréné dans les grands championnats, on peut concéder une certaine logique à la position du sélectionneur national. Les principaux joueurs qui composent l’ossature des Diables évoluent tous dans des clubs du top et ont peu le loisir de souffler. En ne les convoquant pas, Martinez opère donc en quelque sorte un choix humain en permettant à ses internationaux de laisser leur corps au repos. Lorsque j’étais international dans les années 90, l’équipe nationale disputait tout au plus 2 rencontres par an. Hors tournois, bien entendu.