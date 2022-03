Hockey: le Léopold renoue avec la victoire face à Gand

De son côté, le Watducks a poursuivi sur sa lancée de la semaine dernière en remportant un succès facile (0-4) face à une équipe du Beerschot vaincue pour la 4e fois consécutivement. Les buts brabançons ont été inscrits par Victor Charlet (2 p.c.), Jérémy Wilbers et Tommy Willems. Une victoire qui permet à l’équipe de Jean Willems de conforter sa 2e place au classement général devant Gand et le Racing. Les Ucclois qui sont revenus de Louvain avec un seul point suite à leur partage (4-4). Un résultat décevant pour les Bruxellois qui menaient pourtant 2-4, à la 50e minute, après les buts de d’Alexis Cayphas (2) et de Tanguy Cosyns (2 p.c.). Mais, en toute fin de partie, Sam Lane frappait à deux reprises sur penalty et offrait un excellent point aux Universitaires.

Après leurs 2 défaites face au Racing et au Waterloo Ducks, les Ucclois devaient impérativement redresser la barre lors de leur déplacement délicat à Gand pour le compte de la 18e journée de championnat. Mais dès la première minute de jeu, Max Plennevaux parvenait à envoyer la balle au fond des filets sur une phase de penalty un peu chanceuse. La défense bruxelloise tenait bon malgré les nombreux assauts locaux. À la 42e minute, sur stroke, Tom Boon doublait l’avance des siens de manière un peu flatteuse. Les Gantois poussaient tant qu’ils le pouvaient mais c’est bien Maxime Plennevaux qui fixait le score final à 0-3 à l’ultime minute de jeu. Le Léo renouait enfin avec la victoire en faisant preuve d’un réalisme à toute épreuve face à une équipe frustrée qui méritait certainement beaucoup mieux après avoir montré beaucoup de bonne volonté et d’envie durant ces 70 minutes. Un 11e succès qui permet aux protégés d’Agustin Corradini de conserver leur première place au classement général.

Un résultat qui fait les affaires du Dragons qui se rapproche du Top 4 après son succès étriqué face au Daring (2-1). Avec les retours de Lucas Martinez, Nicolas Della Torre et Conor Harte, les Anversois retrouvaient de l’expérience dans leur onze de base. Mais cela n’empêchait pas le Français Xavier Esmenjaud d’ouvrir la marque à Brasschaat. En seconde période, Mathew Cobbaert égalisait sur rebond de penalty (46e) avant que Florent van Aubel ne place son équipe aux commandes de la rencontre, 5 minutes plus tard. Une victoire essentielle pour les champions de Belgique en titre qui reste dans la course pour une place en demi-finales.

En revanche, du côté de l’Orée, on continue à souffler le chaud et le froid avec une nouvelle défaite (4-1), la 10e de la saison, face à une équipe de l’Herakles extrêmement efficace en zone de conclusion. À la pause, les Lierrois menaient 2-0 avec des buts de Nicolas De Kerpel et d’Amaury Keusters. Charlie Van Damme inscrivait le numéro 3 à la 38e minute avant qu’Amaury Keusters ne mette un terme aux derniers espoirs visiteurs à 10 minutes du terme. Le but de Tomi Domene ne changeait plus rien. La situation se complique pour les Bruxellois qui voient le top 4 s’éloigner de plus en plus.