La vie est belle pour Orelsan au Palais 12

Commençons par les bases. Le Palais 12 est la pire salle de concerts de Belgique. Simple. Orelsan y a offert un show impeccable qui nous l’a presque fait oublier. Basique.

Peu après 21 heures, un type à casquette monte sur scène. Les lumières sont toujours allumées dans la salle, les rideaux tirés, les gens discutent, seuls les premiers rangs le remarquent. C’est bien Orelsan qui se trouve là, l’air de rien, sans dire mot, attendant que la torpeur redescende. Puis il entame Jour meilleur a capella et La Quête sur un beat minimaliste de Skread venu l’épauler. C’est avec un mini-set acoustique (comme on ne dit plus) que le concert commence, comme s’il s’agissait d’un after show dans un troquet de la ville…